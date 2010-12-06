Кабмін пропонує ввести плату за приєднання до газових мереж

Кабінет Міністрів України пропонує законодавчо врегулювати стягування плати із споживачів за приєднання до електро- і газових мереж електрозабезпечуючих і газопостачальних компаній.

Про це йдеться у відповідному законопроекті уряду «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування оплати послуг, які надаються суб`єктами природних монополій», зареєстрованому у Верховній Раді (№ 7420).

Документом, зокрема, пропонується внести зміни до Закону «Про електроенергетику» уповноваживши Національну комісію регулювання електроенергетики розробити правила приєднання електроустановок до мереж енергозабезпечуючих компаній, а також розробити методику розрахунку плати за приєднання до мереж.

Розмір плати, яка стягуватиметься зі споживачів за приєднання до мереж, розраховуватиметься енергокомпаніями на основі затвердженої НКРЕ методики. Кошти, отримані енергокомпанією як плата за приєднання, акумулюватимуться на рахунку обленерго із спеціальним режимом використання і спрямовуватимуться виключно на модернізацію і реконструкцію електромереж.

Законопроектом пропонується звільнити від плати за приєднання об`єкти соціальної сфери (лікарні, дитсадки, школи), будівництво яких здійснюється за бюджетні гроші, а також будинки індивідуальної забудови населення за умови, що потужність їх споживання не перевищуватиме 15 кВт за наявності електроопалення і 5 кВт – для всіх інших будинків.

Крім того, уряд пропонує звільнити від плати за приєднання об`єкти альтернативної енергетики, що будуються, потужністю до 10 МВт, а також об`єкти, будівництво яких ведеться у рамках підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012. Фінансування зазначених робіт пропонується проводити за рахунок інвестиційної надбавки до оптової ціни електроенергії, розмір якої, а також порядок її подальшого розподілу між обленерго, затверджуватиметься Кабміном.

Кабмін також пропонує внести відповідні зміни до Закону «Про принципи функціонування ринку природного газу», доповнивши його статтями про введення за аналогічним принципом плати за приєднання до мереж газопостачальних компаній. Зокрема, уряд пропонує уповноважити НКРЕ розробити порядок і методику стягування такої плати для об`єктів, що будуються.

Розробники законопроекту в Мінпаливенерго у пояснювальній записці до документу відзначають, що основною метою законопроекту є отримання додаткового джерела фінансування до інвестиційної складової тарифу на передачу електричної енергії для забезпечення реалізації Програми розвитку електричних мереж без збільшення роздрібного тарифу для всіх споживачів електричної енергії.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2007 року НКРЕ своєю постанову вже затверджувала Методику плати за приєднання електричних установок до мереж. Проте вже 29 серпня 2008 року під шквалом критики, у тому числі і з боку тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА і окремих міністрів Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО, регулятор, виконуючи рекомендацію уряду, скасував свої постанови, які регулюють цю сферу. Основна критика цих постанов зводилася до непрописаності особливостей підключення до мереж обленерго побутових абонентів, які проживають в будинках індивідуальної забудови. Також фіксувалися зловживання з боку обленерго при розрахунку плати за приєднання до мереж.