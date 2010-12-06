На сьогодні СП між «Нафтогазом» і «Газпромом» не створено – Язєв

На сьогодні спільних підприємств між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» не створено.

Про це глава Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ сказав під час відеомосту Москва-Берлін, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в Росії.

«Тривають розмови про об`єднання, як було запропоновано Володимиром ПУТІНИМ, «Нафтогазу» і «Газпрому» - як етап було заявлено, і ми розглядаємо створення одного-двох, серії СП. Чим тісніше буде співпраця, тим краще», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він відзначив, що переговори йдуть, і парламентарі роблять свої ходи – українська сторона одні, російська - інші.

«Я думаю, що поки що СП не створено», - сказав він.

За словами В.ЯЗЄВА, триває обговорення створення СП, куди Україна вносить свою ГТС, а Росія - два родовища. Він відзначив, що в Україні почали говорити, що це погані родовища – мовляв, в одному глибоко газ залягає, а інше далеко на півночі.

В.ЯЗЄВ підкреслив, що Росія заявила про готовність видобувати газ на шельфі Чорного моря і видобувати метан з вугільних пластів.

«Наскільки я знаю, на сьогодні поки що остаточних підсумкових документів про ту чи іншу форму інтеграції, про ті чи інші СП не підписано», - підкреслив В.ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня «Газпром» заявив про досягнуту на зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ домовленість створити два спільних підприємства з НАК «Нафтогаз України»: з видобутку вугільного метану і освоєння структури "Палласа" на шельфі Чорного моря.

У свою чергу, Міністерство палива і енергетики України відзначає, що питання створення таких СП дійсно обговорювалося на зустрічі, що пройшла 1 грудня у Москві, проте нічого не говорить про досягнуті з цього приводу домовленості.