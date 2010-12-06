«Нафтогаз» проситиме в АМК дозволу на придбання до ста АЗС

НАК «Нафтогаз України» має намір звернутися до Антимонопольного комітету України за дозволом на придбання до ста АЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО сьогодні журналістів у Києві.

«Ми на сьогодні чекаємо заявки на купівлю частини АЗС з боку однієї державної структури», - сказав він.

При цьому на уточнююче запитання Ю.КРАВЧЕНКО додав, що йдеться про дозвіл на придбання до ста АЗС, а заявку має намір подати компанія, що входить до структури НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» розробляє проект створення державної мережі автомобільних заправних станцій (АЗС).

Як повідомляв у листопаді голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, компанія має намір побудувати АЗС в усіх регіонах країни.

Водночас він не уточнив плановану для запуску кількість АЗС відповідно до проекту, оскільки, за його словами, це питання ще перебуває на стадії вивчення.

Також глава правління «Нафтогазу України» відзначив, що робота «Нафтогазу» на роздрібному ринку нафтопродуктів дозволить добитися стабілізації цін на ньому і виключити спекулятивні коливання.

Крім того, Є.БАКУЛІН повідомив, що одним з можливих джерел поставок нафтопродуктів на АЗС буде ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.