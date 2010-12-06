Мінекономіки підвищило коректуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту на 3,9%

Міністерство економіки України підвищило коректуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за листопад 2010 року на 3,9%, в порівнянні зі встановленим для жовтня, – до 1,1995.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника визначали з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в листопаді 2010 року зросла до 84,62 дол. за барель в порівнянні з 81,62 дол. в жовтні 2010 року.

Довідка УНІАН. Коректуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту розраховується Міністерством економіки щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі і базової ціни нафти – 560 грн. за барель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується коректуючий коефіцієнт, затверджені новим Податковим кодексом, прийнятим Верховною Радою в грудні 2010 року. Для нафти і газового конденсату, що видобуваються з глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 2141,86 грн./т, з більшої глибини – 792,54 грн./т.