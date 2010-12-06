Розмір цільової надбавки до тарифу на електроенергію встановлений на рівні 3% – ПК

Державне підприємство «Енергоринок» як єдиний на даний момент гуртовий постачальник електроенергії з 2011 року сплачуватиме до державного бюджету збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електроенергію у розмірі 3% від суми відпущеної товарної продукції (без урахування ПДВ).

Відповідна норма закріплена в остаточному варіанті Податкового кодексу, опублікованому в «Голосі України» (від 4 грудня №229-230).

Згідно з документом, звільнені від сплати цільової надбавки підприємства, що виробляють електроенергію на кваліфікованих установках, малих ГЕС (до 20 МВт), а також ті, що використовують відновлювальні джерела енергії. При цьому кодексом визначено, що підприємства, що виробляють електроенергію на малих ГЕС, зобов`язані спрямовувати засоби у розмірі несплачуваного цільового збору виключно на будівництво нових або модернізацію діючих малих ГЕС.

Згідно з обґрунтуванням проекту Прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат енергогенеруючих компаній ТЕС на 2011 рік, Міністерство палива та енергетики прогнозує, що "Енергоринок" сплатить в 2011 році до держбюджету відповідно до вимог Податкового кодексу 2 млрд. 211 млн. грн.