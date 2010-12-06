«Укртатнафта» інвестує 143 млн. дол. в установку ізомеризації легких бензинових фракцій

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) має намір інвестувати 142,75 млн. дол. в будівництво до 2013 року установки ізомеризації легких бензинових фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав головний інженер ПАТ «Укртатнафта» Валерій БЕРЛЯЄВ, виступаючи на VI Щорічній конференції «Ринок нафтопродуктів України: тенденції розвитку, технології, устаткування для АЗС», сьогодні в Києві.

За його словами, установка дозволить одержувати високооктановий компонент бензину з низькооктанового компоненту, понизити вміст сірки в компоненті бензину, випускати автомобільний бензин, що відповідатиме стандартам Євро-5.

Крім того, з урахуванням установки ізомеризації легких бензинових фракцій, компанія має намір також побудувати установку бензинів каталітичного крекінгу, установку отримання високооктанового компоненту бензину із зріджених газів, що містять невизначені вуглеводні, об`єкти загальнозаводського господарства, природоохоронні об`єкти. Загальна вартість будівництва нових об`єктів складе 212 млн. дол.

Як повідомлялося, «Укртатнафта» має намір в 2011 році вкласти в модернізацію виробництва близько 1 млрд. грн.

Основними цілями модернізації є перехід на випуск дизельного палива і бензину, що відповідатимуть стандартам Євро-4 і Євро-5; збільшення глибини переробки нафтової сировини; ефективне використання наявної виробничої бази; підвищення рівня промислової і екологічної безпеки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.

У 2009 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 17,7% в порівнянні з 2008 роком – до 3 млн. 188,8 тис. тонн.