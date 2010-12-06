«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за імпортований у листопаді газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у листопаді цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,043 млрд. доларів США за імпортований у листопаді 2010 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії у четвертому кварталі поточного року становить близько 253 доларів США.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно переказувати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.