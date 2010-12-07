Москва на саміті Росія-ЄС наполягатиме на зміні «Третього енергопакета» ЄС

Керівництво РФ на саміті Росія-ЄС має намір порушити питання «Третього енергетичного пакета» ЄС, який може завдати шкоди російським інтересам.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомили напередодні 26-го саміту Росія-ЄС, який відбудеться сьогодні у Брюсселі. Російську делегацію на саміті очолить Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ, ЄС представлятиме Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Сторони мають намір також обмінятися думками з проблематики глобальної енергобезпеки, енергетичної співпраці між Росією і ЄС. Одне з актуальних питань - імплементація положень «Третього енергетичного пакета» ЄС, який може завдати шкоди російським інтересам», - йдеться у повідомленні.

У Кремлі нагадують, що це питання обговорювалося і на ювілейній конференції Енергодіалогу Росія-ЄС, і на засіданні Постійної ради партнерства Росія-ЄС з енергетики у Брюсселі 22 листопада 2010 року.

Крім того, планується обговорити хід переговорів щодо приєднання Росії до Світової організації торгівлі. «Зараз саме позиція Євросоюзу має вирішальне значення для швидкого і успішного завершення переговорів», - вважають у Кремлі.

Також сторони планують обмінятися думками з багатьох актуальних міжнародних і регіональних питань і про хід співпраці між Росією і ЄС в рамках «Групи двадцяти». Обговорюватиметься глобальна економічна ситуація, шляхи подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи і питання євроатлантичної безпеки. Окрім цього, буде розглянуто стан розробки нової базової угоди Росії – ЄС.

Як відомо, саміти Росія-ЄС проходять двічі на рік з метою підбити підсумки співпраці, обговорити існуючі проблеми і визначити основні напрями подальшої взаємодії. Останній саміт відбувся у Ростові-на-Дону 31 травня - 1 липня цього року.

«Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, припускає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС. У "Третьому енергетичному пакеті" наголошується, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії у праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розмежування видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.