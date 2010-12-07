Мінпаливенерго повернеться до ідеї створення ВІНК у нафтовій галузі - Бойко

Міністерство палива і енергетики України має намір повернутися до ідеї створення вертикально інтегрованої компанії (ВІНК) у нафтовій галузі.

Про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на конференції «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці» сьогодні у Києві.

«Ми розглядаємо напрям реформування нафтогазової галузі і створення вертикально інтегрованої компанії, яка об`єднуватиме активи у видобутку, переробці і продажу», - сказав він.

При цьому він додав, що «це багатоетапний процес, який вимагає певних зусиль з врегулювання конфліктних ситуацій з приватними акціонерами у різних активах».

В зв`язку з цим Ю.БОЙКО також відзначив, падіння виробничих показників у ВАТ «Укрнафта».

«Тому ми відновили переговори з акціонерами з приватної сторони і упевнені, що ми виробимо стратегію, яка нам дозволить збільшити виробничі показники і, якщо потрібно, провести кадрові зміни», - додав міністр.

Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз України» запропонувала уряду чотири варіанти створення ВІНК, які передбачають збереження за державою в особі «Нафтогазу України» контрольного пакету акцій (50%+1 акція) нового підприємства.

Ю.БОЙКО раніше заявляв, що для держави було б доцільніше створити національну вертикально інтегровану нафтову компанію (ВІНК) на базі НАК «Нафтогаз України», а не на базі ВАТ «Укрнафта».

Як відомо, у липні 2004 року було підписано Указ Президента України "Про заходи з підвищення ефективності управління нафтовою галуззю", яким передбачалося створити цілісний комплекс з видобутку, переробки і реалізації нафтопродуктів. У вересні 2004 року Указом Президента було доручено створити ВІНК на базі НАК "Нафтогаз України", а не на базі ВАТ "Укрнафта". ФДМУ мав передати до статутного фонду НАК "Нафтогаз України" пакети акцій ЗАТ "Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська обл.) у розмірі 43,054% статутного фонду і ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" у розмірі 25% СФ, які належать державі.

Планувалося, що ВІНК буде створено до осені 2005 року.