Україна планує збільшити ємність ПСГ на сході країни – Бойко

Україна планує збільшити ємність підземних сховищ газу (ПСГ) на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на конференції «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці» сьогодні в Києві.

«Ми плануємо розширення сховищ у східній частині нашої країни для забезпечення такої ж (наявність великого обсягу ПСГ на заході країни – УНІАН) миттєвої зміни при низьких температурах взимку й для того, щоб забезпечити нашу промисловість ще надійніше», – сказав Ю.БОЙКО.