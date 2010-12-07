КМДА перерахувала “Київенерго” 500 млн. грн. боргу з різниці у тарифах

Київська міська державна адміністрація перерахувала компанією «Київенерго» 500 млн. грн. боргу, що виник через різницю в тарифах.

Про це УНІАН повідомили у КМДА.

Київ залучив для покриття боргу кредитні кошти у банків “Укрексімбанк” та “Ощадбанк”.

«Київ залучив кредит на суму 500 млн. грн. у “Укрексімбанк” та “Ощадбанк” - по 250 млн. грн. у кожного під 12,5% річних. Терміном на 1 рік. Вчора вся сума була переведена «Київенерго», - сказали в мерії.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада “Київтрансгаз” почав знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей АК «Київенерго». Таким чином тиск газу у ТЕЦ-6 впав на 65,5%, у ТЕЦ-5 - на 57,5%. Борг КМДА перед «Київенерго» (різниця в тарифах) становив на той час 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ становив також більш як 1 млрд. грн.

У компанії пообіцяли, що робота ТЕЦ стабілізується одразу після вирішення питання щодо погашення боргу з компенсації різниці в тарифах.

В «Київенерго» нагадали, загальний борг всіх споживачів компанії становить 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн. – борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. – за електричну.

На засіданні сесії Київради 4 листопада, де обговорювалась ситуація з початком опалювального сезону в столиці, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що столиця зобов’язалась погасити заборгованість перед “Київенерго” з різниці в тарифах протягом тижня. За його словами, голова КМДА Олександр ПОПОВ зустрівся з міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ, і на цій зустрічі, за словами О.МАЗУРЧАКА, було досягнуто домовленості, що тиск газу в мережах Києва буде відновлено. Натомість столиця повинна за тиждень перерахувати “Київенерго” 500 млн. грн. боргу за рахунок кредиту банків, що дасть змогу “Київенерго” здійснити свої розрахунки з газопостачальниками.

У столичній мерії пояснили, що залучення 500 млн. грн. для погашення боргу перед “Київенерго” відбудеться в рамках погодженого в цьому році Кабінетом Міністрів України двохмільярдного кредиту для міста.