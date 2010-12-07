Мінпаливенерго оцінює продовження експлуатації двох блоків на Рівненській АЕС у 3 млрд. грн.

Міністерство палива і енергетики України оцінює вкладення у продовження терміну експлуатації ядерних блоків № 1 і № 2 на Рівненській АЕС у 3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на конференції «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці» сьогодні у Києві.

«Післязавтра у нас буде значуща подія – це продовження (терміну експлуатації – УНІАН) двох ядерних блоків Рівненської АЕС, програма за якими реалізувалася впродовж останніх трьох років і коштувала нашій країні близько 3 млрд. грн.», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, спеціальна комісія має визначити, чи придатні перший і другий енергоблоки Рівненської АЕС для продовження терміну їх експлуатації, який закінчується, згідно з нормативами, відповідно у 2010 і 2011 рр.

За даними управління інформації РАЕС, остаточне рішення щодо продовження або непродовження термінів експлуатації цих енергоблоків має ухвалити Державний комітет ядерного регулювання України (ДКЯРУ) 10 грудня п.р.

Перевірка проводиться за участю представників Держатомрегулювання, інспекцій ДКЯРУ на АЕС, Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров`я України. Перевірка оцінить масштабну роботу, яка проводилася на РАЕС протягом останніх шести років з підготовки до продовження терміну експлуатації енергоблоків.

За словами гендиректора РАЕС Михайла КОЛІСНИЧЕНКА, з 2004 року на атомній станції впроваджується Комплексна програма продовження термінів експлуатації енергоблоків № 1 і № 2, яка визначена Стратегією енергетичного розвитку України до 2030 року.

Нагадаємо, в лютому 2009 року НАЕК «Енергоатом» прогнозував надпроектну експлуатацію першого енергоблоку Рівненської атомної електростанції до 2025 року.

Довідка УНІАН. Перший і другий енергоблоки Рівненської АЕС є найстарішими з діючих в Україні. Проектний термін експлуатації (30 років) першого енергоблоку закінчується у грудні 2010 року, другого – у грудні 2011 року. Обидва блоки проектною потужністю 440 МВт, кожний з них виконано за проектом В-213.