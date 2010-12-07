Україна не розуміє пріоритетів ЄС у частині будівництва обхідних газопроводів – Бойко

Україна не розуміє пріоритетів Євросоюзу у частині будівництва обхідних газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на конференції «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці» сьогодні у Києві.

«Нам не зрозуміло, яким чином, заявляючи про те, що пріоритетом для ЄС є «Набукко», одночасно країни ЄС є корпоративними учасниками будівництва «Південного потоку», – сказав він.

За його словами, Україна, ЄС і Росія мають провести відкритий діалог на тему будівництва обхідних газопроводів. «Тому що ми не розуміємо, що ми можемо запропонувати своїм партнерам в частині своєї ГТС, не розуміючи, скільки вона буде транзитувати», – додав Ю.БОЙКО.

В зв`язку з цим міністр уточнив, що Україна чекає від ЄС і Росії гарантій щодо транзиту газу. «Нам зрозуміла мотивація наших партнерів. Проте, ми маємо розуміти перспективу для себе у частині гарантії транзиту газу», – відзначив Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. Проект «Набукко» припускає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже спорудженого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. Розпочати будівництво газопроводу планувалося у 2010 році, транспортування газу по ньому - в 2014 році.

«Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як 2000 метрів, проектна потужність – 63 мільярдів кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.