В Україні 40% бензину – контрафакт

За словами генерального директора «Укрнафтохімпереробки» Михайла МІНДРЕСКУ, 40% бензину в Україні є контрафактним, повідомляє «Діло».

Як відзначив експерт, одна з проблем, яка сьогодні призводить до великої кількості неякісного палива на українському ринку, – недостатня увага з боку перевіряючих органів. «Вони бігають за виробниками горілки, сигарет. А на якість палива не звертають уваги», - так прокоментував роботу згаданих органів М.Міндреску.

За його словами, Експертно-аналітична група з контролю за якістю нафтопродуктів, яка працює при Міністерстві палива та енергетики, розробила свою методологію визначення якості палива в Україні. Проте топ-менеджер не повідомив подробиць цієї методології.

Нагадаємо, як повідомляло «Діло» (№170 від 06.12.10), за даними Комітету захисту споживачів, за останній рік кількість фальсифікату на АЗС різко зросла. «Головна причина — відсутність ефективного контролю якості палива», — відзначив президент комітету Андрій Пасішник.

За його словами, перш за все небезпека заправитись підробленим паливом існує на небрендованих станціях, які конкурують з великими мережами, зокрема торгуючи низькоякісним паливом. Також нерідко зловживають мережі, що працюють під відомими логотипами за джоберськими угодами.

«Шляхів появи фальсифікату на АЗС декілька. Окремі станції просто розбавляють якісне паливо різними компонентами бензинів або іншими нафтопродуктами. Інші реалізують власне компоненти бензинів», — пояснює експерт.