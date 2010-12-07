Мінпаливенерго визначило майданчик під будівництво заводу з фабрикації ЯП

Міністерство палива та енергетики України визначило майданчик під будівництво заводу з фабрикації ядерного палива (ЯП) у районі міста Жовті Води (Дніпропетровська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на конференції «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці» сьогодні в Києві.

«Зараз викуповуємо корпоративні права по заводу зі збагачення ядерного палива на території Російської Федерації й будуємо в себе підприємство з фабрикації ядерного палива в районі Жовтих Вод», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що кінцевою метою цієї програми є отримання замкнутого циклу виробництва ядерного палива.

Довідка УНІАН. 27 жовтня ц.р. паливна компанія «Росатома» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Російська паливна компанія ВАТ «ТВЕЛ» прогнозує завершення розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця першого півріччя 2011 року.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод із фабрикації ТВЗ (тепловиділяючих збірок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

27 вересня ц.р. «Ядерне паливо» оголосило тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва заводу з виробництва ядерного палива.

На розробку ТЕО претендували Державний комітет ядерного регулювання України (ДКЯРУ), а також державні підприємства «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології» («УкрНДПРпромтехнології») та «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (обидва – Жовті Води, Дніпропетровська обл.)

У цьому тендері перемогло держпідприємство «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології» (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.).

Передбачається, що інститут завершить розробку ТЕО до квітня 2011 року.