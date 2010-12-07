Соколовський: СП "Газпрому" і "Нафтогазу" розширить можливості з розробки українського шельфу

Експерт із енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ не виключає, що спільне підприємство ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з розробки структури Палласа на шельфі Чорного моря може розширити можливості з розробки українського шельфу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що одним із варіантів є передача СП прав на розробку ділянок, на яких планувала працювати компанія Vanco Prуckerchenska Ltd.

«Не виключено, що поновляться права Vanco Prуckerchenska, а потім ці права будуть передані на СП або окремо на «Газпром»», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У цьому випадку, підкреслив він, російська сторона може вдатися до дій із заморожування проектів розробки шельфу, щоб не створювати альтернативні джерела для споживачів газу, і таким чином, забезпечити ринок збуту для своєї продукції.

«Російській стороні не зовсім вигідно займатися розробкою родовищ на шельфі, оскільки це обмежуватиме потенціал їхніх родовищ. Росія може зайняти місце на Чорноморсько-Азовському шельфі України й заблокувати розробку. Це один із правдоподібних сценаріїв», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» обговорюють питання про створення двох СП: із видобутку вугільного метану в Україні й освоєння структури Палласа на шельфі Чорного моря.

В уряді сподіваються, що мирову угоду з компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) з приводу розробки шельфу Чорного моря буде підписано до кінця року.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права й обов`язки по УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.