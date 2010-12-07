Кабмін призначив Шумкову віце-президентом «Енергоатома»

Кабінет Міністрів України призначив Наталію ШУМКОВУ віце-президентом державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

Відповідне розпорядження (№ 2186 від 6 грудня п.р.) розміщене на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Н.ШУМКОВА 1 листопада п.р. була звільнена Президентом України з посади заступника міністра палива і енергетики без вказівки причини звільнення.

3 листопада президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив, що Н.ШУМКОВА може бути призначена віце-президентом НАЕК «Енергоатом».