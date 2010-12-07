Соколовський: РФ не має техможливостей для розробки метану і шельфу Чорного моря

Росія не має технічних можливостей для видобутку шахтного метану і розробки шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент, про це заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Росія по шахтному метану не має власних технологій», - відзначив експерт. Він підкреслив, що в радянські часи саме Академія наук України була провідною структурою з розробки технології дегазування вугільних пластів і видобутку шахтного метану, але все-таки тоді так і не була розроблена технологія, яку можна застосувати на практиці.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що успішно застосовують технологію з видобування метану США. Він підкреслив, що на українських родовищах метану підтверджені запаси 8 млрд. кубометрів газу. Для його видобутку необхідно залучати засоби і технології. «Потрібні гроші і технології. І треба домовлятися, але не з монополістами («Газпромом» - УНІАН)».

«Було б доцільно орендувати технології в США і залучати дешеві кредити», - сказав експерт.

Що ж до розробки морського шельфу, то Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що ні «Газпром», ні «Нафтогаз» не в змозі виконати таку роботу.

«На шельфі розробку і видобування, навіть експериментальну, сьогодні якісно російський «Газпром» виконувати не може. НАК «Нафтогаз України», який має ліцензію, але не має технології, теж не може це самостійно робити», - відзначив він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що для розробки шельфу «Нафтогаз» повинен співпрацювати з компаніями, які мають можливість виконувати таку роботу, наприклад шведськими, і залучати для роботи засоби міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» обговорюють питання про створення двох СП: з видобутку вугільного метану в Україні і освоєнні структури «Палласа» на шельфі Чорного моря.