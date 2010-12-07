«Київенерго» перерахувала 457,7 млн. грн. «Газу України» в рахунок погашення заборгованості за газ

АК «Київенерго» у понеділок, 6 грудня, перерахувала ДК «Газ України» 457,753 млн. грн. у рахунок погашення заборгованості за спожитий газ для виробництва теплової енергії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, часткове погашення заборгованості перед постачальником стало можливим після перерахування компанії Київською міською державною адміністрацією частини боргу з компенсації різниці у тарифах в обсязі 500 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, КМДА перерахувала “Київенерго” 500 млн. грн. у рахунок погашення заборгованості через різницю в тарифах на виробництво теплової енергії. Ці кошти КМДА запозичила у держбанків “Укрексімбанк” і “Ощадбанк” (у кожного по 250 млн. грн.) під 12,5% річних.

У столичній мерії пояснили, що запозичення 500 млн. грн. для погашення боргу перед “Київенерго” відбудеться у рамках узгодженого цього року Кабінетом міністрів України двохмільярдного кредиту для міста.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада “Киевтрансгаз” почав знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей АК «Київенерго». Таким чином, тиск газу в ТЕЦ-6 впав на 65,5%, в ТЕЦ-5 - на 57,5%. Борг КМДА перед «Київенерго» (різниця в тарифах) становив на той час 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ становив також більш як 1 млрд. грн.

У компанії пообіцяли, що робота ТЕЦ стабілізується відразу після вирішення питання з погашенням боргу з компенсації різниці у тарифах.

На кінець листопада загальний борг усіх споживачів компанії становить 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн., – борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. – за електричну.