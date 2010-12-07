Білорусь розглядає Україну як можливого постачальника ТВЕЛ для майбутньої АЕС

Перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО заявляє, що Білорусь розглядає Україну як можливого постачальника ТВЕЛ (паливних елементів для атомної станції) для майбутньої атомної електростанції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського уряду, про це В.СЕМАШКО заявив на засіданні однієї з секцій у рамках Всебілоруського народного зібрання 6 грудня.

"У Білорусі буде вибір постачальників ядерного палива для АЕС", - сказав В.СЕМАШКО.

За його словами, на даний час у світі відбувається диверсифікація виробників і постачальників ТВЕЛ, тому Білорусі "не загрожує небезпека потрапити у залежність від Росії як єдиного постачальника ядерного палива".

Водночас перший віце-прем`єр підкреслив, що Білорусь розглядає Росію як одного з можливих, але не єдиного постачальника ТВЕЛ. "Серед можливих перспективних постачальників паливних елементів для білоруської АЕС - Україна, Китай і Казахстан", - повідомив В.СЕМАШКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 12 листопада 2007 року підписав указ "Про деякі заходи з будівництва атомної електростанції" (№ 565 від 12 листопада 2007 року), який передбачає створення організаційних структур для супроводу проекту з будівництва атомної електростанції на території Білорусі.

Передбачалося, що будівництво АЕС у Білорусі почнеться в 2008 році і завершиться до 2018 року.

Раніше Президент Білорусі заявляв про намір збудувати першу атомну електростанцію на білоруській території вже до 2015 року.

Паливна компанія "Росатома" "ТВЕЛ" і український державний концерн "Ядерне паливо" 27 жовтня 2010 р. підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Російська паливна компанія ВАТ "ТВЕЛ" прогнозує завершення розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива до кінця першого півріччя 2011 року.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року збудувати власний завод по виробництва ТВЗ (тепловиділяючих зборок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.