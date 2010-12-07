Медведєв заявляє, що кращою гарантією поставок газу в ЄС через Україну є гроші

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що кращою гарантією безперебійних поставок газу до Європи через Україну є гроші.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після закінчення саміту ЄС-Росія в Брюсселі.

«Сьогодні наші відносини з Україною істотно відрізняються. Але не може бути мови ні про які гарантії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Краща гарантія - це гроші. Будуть гроші - буде газ», - додав він.

Разом із тим Президент Росії зазначив, що принципові гарантії може дати певна нормативна основа.

Такою основою, на думку російського Президента, можуть стати або ідеї Росії з енергетичного діалогу, або ухвалення нової Енергетичної хартії, яка враховувала б пропозиції Росії та інших країн-експортерів енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Росія двічі припиняла постачання газу до Європи: у 2006 і в 2009 роках через проблеми у відносинах з Україною.