Мінпаливенерго перенесе західний досвід на схід

Україна планує збільшити ємність підземних газосховищ на сході країни. Про це заявив міністр палива та енергетики Юрій Бойко, виступаючи на конференції "Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці" у Києві, передає Радіо "Свобода".

Бойко наголосив на тому, що нині "газосховища на заході України, ємність яких 30 млрд. кубометрів газу, заповнені на 80%", повідомляє Українська правда.

"Ці 25 млрд. кубометрів газу подаються для забезпечення поставок до Європи", - додав він.

Міністр палива та енергетики також зазначив, що "наявність газу в газосховищах узимку є гарантією безперебійного його постачання в ЄС".

"Ми вважаємо, що газосховища використовуються досить ефективно, оскільки є можливість реагувати на зміни температури, а отже Європа застрахована від будь-яких катаклізмів у зимовий період", - вважає він.

"Ми плануємо розширення сховищ у східній частині нашої країни для забезпечення такого ж миттєвого реагування на зміни температури узимку й для того, щоб забезпечити нашу промисловість іще надійніше", - сказав Бойко.