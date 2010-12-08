Будувати в Україні завод з фабрикації ядерного палива недоцільно — експерт

Експерт Національного екологічного центру України з енергетичних питань Дмитро ХМАРА вважає недоцільним будівництво в Україні заводу з фабрикації ядерного палива.

Таку думку Д.ХМАРА висловив в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи заяву міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА про будівництво підприємства з фабрикації ядерного палива в районі міста Жовті Води (Дніпропетровська область).

"В Україні немає жодної потреби у будівництві цього заводу. Фактично, ті ядерні потужності, які у нас сьогодні є, не задіяні. Коефіцієнт використання встановлених потужностей в Україні є найменшим у світі… Саме головне, що треба сказати, - Україні вкладати кошти, ресурси і витрачати час на атомну енергетику сьогодні немає сенсу. Якщо у світі на рік будується до 50 ГВт, а це фактично 50 реакторів, вітрової енергії, десь до 10 ГВт сонячної енергії, то атомних реакторів будуються одиниці. А останні роки вони взагалі не будувались. А Україна збирається побудувати 22 нових реактори і завод під них", - сказав Д.ХМАРА.

Водночас, на його думку, екологічні наслідки створення такого заводу не будуть масштабними. "Що стосується екологічних наслідків будівництва заводу, вони, можливо, будуть не такими великими, у порівнянні із іншими об’єктами ядерної енергетики, які є в Україні. Наприклад, порівнюючи із шахтами, які розташовані у тому самому регіоні", - пояснив він.

Експерт також скептично оцінив перспективу створення замкненого ядерного циклу в Україні. "Ядерного циклу в нинішньому форматі ядерної енергетики зробити неможливо: відходи вони поки що не вміють ні переробляти, ні захоронювати, і про замкнений цикл найближчі 100, 200, а може й тисячу років говорити зарано", - вважає Д.ХМАРА.

Експерт додав, що Україна не може збагачувати уран, оскільки це може викликати певні проблеми у відносинах з іншими країнами.

Д.ХМАРА переконаний, що уряд має спрямувати кошти, передбачені на розвиток атомної енергетики, на розвиток альтернативної енергетики. "У Німеччині альтернативні джерела енергії щороку створюють 300 тисяч робочих місць, а у нас в атомній енергетиці всього 60 тисяч працює. Фактично, це шлях не тільки для енергетичної безпеки України, а й для вирішення соціальних і економічних проблем", - пояснив він.

Експерт також звернув увагу на залежність української атомної енергетики від Росії. "Реактори - російські, російський завод, паливо російське і переробка відпрацьованого палива відбувається також у Росії. Абсолютна залежність. Більше того, планується подовжити роботу двох Рівненських блоків — найстаріших в Україні. Для цих блоків завод, який планується побудувати, ніколи не зможе виробляти паливо. І якщо подовжать роботу на 30 років, як того хочуть атомники, то 30 років ми будемо зобов’язані у Росії купувати це паливо!.. Натомість, альтернативні джерела енергії, якими користуються у всьому світі, нічого не змушують нас купувати. І вони дадуть нам реальну незалежність, а не ядерна енергетика", - переконаний Д.ХМАРА.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня міністр палива та енергетики України Ю.БОЙКО заявив, що Міністерство палива та енергетики України визначило майданчик під будівництво заводу з фабрикації ядерного палива (ЯП) у районі міста Жовті Води (Дніпропетровська обл.).

Довідка УНІАН. 27 жовтня ц.р. паливна компанія «Росатома» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Російська паливна компанія ВАТ «ТВЕЛ» прогнозує завершення розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця першого півріччя 2011 року.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод із фабрикації ТВЗ (тепловиділяючих збірок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. передбачається залучити як інвестиції.