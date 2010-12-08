Україна збільшила транзит газу до країн Європи на 3,4%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-листопаді ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 3,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 87,816 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що в листопаді ц.р. транзит природного газу до країн Європи становив 8,441 млрд. куб. м, що на 16,5% менше, ніж у листопаді 2009 року.

Також повідомляється, що загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні в січні-листопаді ц.р. збільшилося на 7,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 132,032 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України" скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.