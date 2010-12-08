Єврокомісія пропонує нові правила регулювання оптового енергоринку

Європейська комісія запропонувала проект регулювання оптового ринку електрики і газу для попередження спроб маніпулювання ринком.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідний проект нормативного акту було схвалено сьогодні.

«Наш енергетичний ринок взаємозалежний. Ринкові зловживання в одній країні-члені часто впливають на ціни в іншій країні-члені. Дуже важливо забезпечити всесторонні правила на європейському рівні, які б гарантували, що громадяни можуть вірити в чесне формування цін», – заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

Єврокомісія відзначає, що мета нових правил – забезпечити неможливість використання інсайдерської інформації для маніпуляції ринком. Зокрема, проект регулювання забороняє використання інсайдерської інформації при продажах і купівлях на оптовому енергетичному ринку, а також трансакції, що дають неправильні сигнали про постачання, попит та ціни на ринку, розповсюдження недостовірних новин або чуток.

Для моніторингу можливих випадків маніпулювання ринком Єврокомісія планує створити Європейське агентство співпраці енергетичних регуляторів. Це агентство має дістати повноцінний доступ до інформації про трансакції на оптовому енергетичному ринку, зокрема, до інформації про ціни, обсяг продаж і партнерів.

Дані повідомлятимуться також національним регуляторам, які відповідатимуть за проведення розслідувань у разі виявлення зловживань на ринку.

Експерти Єврокомісії відзначають, що на сьогодні 75% електроенергії в Європі продається на позабіржовому ринку. При цьому загальний обсяг ринку електроенергії оцінюється в 500 млрд. євро.

Єврокомісія не уточнює приблизного обсягу оптового ринку газу.

Передбачається, що проект регулювання, в разі його схвалення країнами-членами ЄС і Європарламентом, зможе набути чинності до 2012 року.