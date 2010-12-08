"Газпром" не бачить підстав для перегляду контрактів з Україною - О.Медведєв

"Газпром" не бачить підстав для перегляду контрактів щодо постачання газу до України і Білорусі, та впевнений, що Новий рік пройде без проблем з постачаннями палива. Про це заявив у середу журналістам заступник голови правління "Газпрому", голова "Газпром експорту" Олександр МЕДВЕДЄВ.

"Із Білоруссю та Україною підписані всі документи, і хоча в Україні висловлюють думки про необхідність перегляду контракту, підстав для перегляду немає", - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

Він уточнив, що для України в 2011 році йдеться про постачання, як мінімум, 40 мільярдів кубометрів газу. "Йде нормальна контрактна робота, всі контракти виконуються", - додав О.МЕДВЕДЄВ. "Впевнений, все буде без проблем в цей Новий рік", - сказав він.

Також, за його словами, "Газпром" планує в 2011 році збільшити експорт газу до Європи до 150-155 мільярдів кубометрів з 140-145 мільярдів в 2010 році.

"Об`єм підписаних контрактів до 2030 року - майже 4 трильйони кубометрів газу, вони вже продані, об`єм постачань на 2011 рік - не менше 150-155 мільярдів кубометрів газу до Західної Європи", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він порадив покупцям газу укладати саме довгострокові контракти, процитувавши уривок з казки Пушкіна: "Не ганявся б ти, попе, за дешевизною". "Ми бачимо, що в грудні спотові ціни перевершили ціни довгострокових контрактів і продовжують рости", - відзначив О.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня цього року у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який Україна купує в Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

За даними Мінекономіки, Україна в жовтні 2010 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 265 дол. за тис. куб. м і 252,11 дол. за тис. куб. м.