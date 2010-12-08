Україна в листопаді імпортувала газ за цінами 265 дол. і 252,07 дол. за тис. куб. м

Україна у листопаді цього року здійснювала імпорт природного газу за цінами 265 дол. США за тис. куб. м і 252,07 дол. за тис. куб. м.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України, опублікованому на сайті відомства.

«Митна вартість листопадових обсягів природного газу, заявлених декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м становить 265 дол. у першому випадку і 252,07 дол. - у другому випадку», - зазначається у повідомленні міністерства.

У зв`язку з цим Міністерство економіки трохи знизило величину корегуючого коефіцієнта для розрахунку рентної платні за природний газ за листопад 2010 року порівняно з жовтнем - до 1,4046.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2008 року Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Згідно з ним, рентна плата за природний газ, зокрема, нафтовий (супутній), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Ця ж норма збережена в новому Податковому кодексі який набуде чинності з 1 січня 2011 року. Кодексом встановлені такі ставки рентної плати: на газ, видобутий на глибині до 5000 м, – 237 грн. за тис. куб. м., понад 5 тис. м. – 118,5 грн. за тис. куб. м. До обсягів газу, який видобувається і в подальшому реалізується для потреб населення, застосовуються занижені ставки рентної плати: 59,5 грн. за тис. куб. м. для видобутого на глибині до 5000 м, 47,4 тис. грн. тис. куб. м. – понад 5000 м. Для газу, що видобувається для потреб населення на морських родовищах у межах континентального шельфу, ставка рентної плати встановлена на рівні 11,85 грн. за тис. куб. м.