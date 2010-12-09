Головою наглядової ради «Укртранснафти» вибраний Кирюшин замість Дубини

Акціонери ВАТ «Укртранснафта» на своїх загальних зборах вибрали головою наглядової ради компанії заступника міністра палива і енергетики України Ігоря КИРЮШИНА, відкликавши з цієї посади екс-главу НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що таке рішення акціонери ухвалили на своїх загальних зборах 6 грудня.

Згідно з повідомленням, до нового складу наглядової ради компанії увійшли ще два представники Мінпаленерго: Олег ТЕРЛЕЦЬКИЙ і Костянтин БОРОДІН, які очолюють департаменти майнових відносин і реформування власності та з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості, відповідно.

Членами наглядової ради також стали чотири представники НАК «Нафтогаз України»: заступник голови правління Євгеній КОРНІЙЧУК і директори трьох департаментів: юридичного Валерій ВИНОКУРОВ, майнових і корпоративних відносин Роман ЗАГОРОДНИЙ, закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів Владимир ОСТАШЕВСЬКИЙ.

Крім того до наглядової ради увійшли перший заступник Фонду держмайна Євгеній ІВАНОВ і заступник міністра економіки Олександр СУХОМЛИН.

Акціонери також змінили склад ревізійної комісії «Укртранснафти».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка знаходиться в експлуатації компанії і включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км., 51 нафтоперекачувальна станція (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.