Постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 1,7%

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-листопаді 2010 року скоротилися на 1,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 10 млн. 264,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Згідно з повідомленнюям, в січні-листопаді ц.р. українські НПЗ переробили 10 млн. 141,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 2,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти в рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.