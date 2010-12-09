Бойко: Підготовчу роботу щодо українсько-російських атомних проектів буде завершено до кінця року

Роботу з підготовки до реалізації спільних українсько-російських проектів – будівництва заводу з виробництва ядерного палива і добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС - буде завершено до кінця 2010 року.

Про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«Основні напрями співпраці залишаються незмінними: створення в Україні виробництва ядерного палива для реакторів типа ВВЕР-1000 за російськими технологіями; узгодження умов кредиту і надання фінансування з боку РФ для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС; оцінка активів підприємств і організацій України і Росії, які плануються до інтеграції», – сказав він.

При цьому міністр додав, що «вся підготовча робота за цими напрямами має бути завершена до кінця поточного року».

Він також підкреслив, що таке співпраця вигідна і українській, і російській сторонам. «Співпрацюємо суто на паритетних принципах», – відзначив Ю.БОЙКО.