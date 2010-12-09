«Укртатнафта» в січні-листопаді збільшила переробку сировини на 19%

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, в січні-листопаді збільшило переробку нафтової сировини на 18,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млн. 296,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Постачання нафтової сировини в січні-листопаді на «Укртатнафту» збільшилися на 21%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млн. 299 тис. тонн.

У січні-листопаді «Укртатнафта» збільшила виробництво бензину на 6,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 957,6 тис. тонн, дизельного палива – на 27,6% – до 1110,6 тис. тонн, мазуту – скоротила на 19,7% – до 380,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 17,7%, в порівнянні з 2008 роком, до 3 млн. 188,8 тис. тонн.