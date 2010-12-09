НКРЕ підвищила тариф «Укренерго» на 2011 рік на 4,98%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила середньорічний тариф на передачу електроенергії магістральними лініями електропередач НЕК «Укренерго» на 2011 рік на 4,98% - до 2,088 коп. за кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Тариф компанії розраховувався виходячи з прогнозних обсягів передачі електроенергії в 2011 році на рівні 133,1 млрд. кВт/год. (прогнозні обсяги передачі 2010 року - 128,49 млрд. кВт/год.).

Регулятор також затвердив поквартальні рівні тарифів «Укренерго»: перший квартал – 1,814 коп. за кВт/год., другий квартал - 2,523 коп. за кВт/год., третій квартал – 2,170 коп. за кВт/год., четвертий квартал - 1,936 коп. за кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила середньорічний тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними й міждержавними електромережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об`єднаної енергосистеми України, на 4,08% - до 1,989 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.