Суд підтвердив рішення про скасування видачі «Нафтогазу» ліцензії на користування надрами Сахалінського родовища

Київський апеляційний адміністративний суд своїм визначенням від 1 грудня п.р. залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів України і НАК «Нафтогаз України» на ухвалу Окружного адміністративного суду від 13 липня п.р. у справі за позовом ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» до Кабміну.

Про це йдеться у визначенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабміну і НАК «Нафтогаз України» на ухвалу Окружного адміністративного суду від 13 липня п.р. у справі за позовом ЗАТ «Укрнафтобуріння» до Кабміну, яким було визнано протиправним і скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України № 316-р від 2 березня 2010 року «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» у частині зобов`язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати 3 березня 2010 року НАК «Нафтогаз України» спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища у Харківській області з метою видобутку вуглеводнів.

Окрім того, суд вирішив, що ЗАТ «Укрнафтобуріння» має пріоритетні права на користування надрами Сахалінського родовища.

Нагадаємо, суперечки за право розробляти Сахалінське родовище ведуться останні кілька років.

У 2004 році Держкомітет з природних ресурсів позбавив ліцензії на розробку тодішнього партнера ЗАТ «Девон» – ДП «Полтаванафтогазгеологія» НАК «Надра України» – і передав її ЗАТ «Укрнафтобуріння».

Пізніше компанія «Девон» намагалася повернути ліцензію в судовому порядку.

У березні 2010 року Кабмін доручив Мінприроди видати ліцензію на розробку родовища НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. Сахалінське родовище є одним з найперспективніших родовищ України, і протягом останніх років неодноразово ставало об`єктом незаконних дій з боку як посадовців державних органів, так і представників приватних компаній, які мають за мету одержати спецдозвіл на користування надрами цього родовища в обхід конкурентних процедур, встановлених законодавством.

ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» в 2004 році намагалося встановити контроль над родовищем, одержавши спецдозвіл. Проте в результаті прийняття ухвали Вищого господарського суду України від 11.08.2005 контроль над ним було відновлено за попереднім користувачем ДП «Полтаванафтогазгеологія» НАК «Надра України».

Водночас ВАТ «Укрнафта», як профільне підприємство, що має необхідну інфраструктуру на зазначеному родовищі, неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів України і зацікавлених міністерств і відомств з пропозицією виставити спецдозвіл на користування надрами Сахалінського родовища на аукціон і сплатити за його результатами близько 300 млн. грн. до державного бюджету, оскільки існуючі надрокористувачі НАК «Надра України» і ДП «Полтаванафтогазгеологія» близько 20 років не можуть завершити геологічне вивчення Сахалінського родовища через брак матеріальних і фінансових ресурсів. Проте з причини можливої особистої зацікавленості певних осіб аукціони не були оголошені.