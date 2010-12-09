Уряд схвалив концепцію Ядерного кодексу України

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №2208-р від 8 грудня ц.р. схвалив концепцію Ядерного кодексу України.

Документ оприлюднений на сайті уряду.

У документі наголошується, що необхідне вирішення проблеми, яка полягає в недосконалості законодавчих актів у сфері використання ядерної енергії, що викликане відсутністю систематизованого, уніфікованого підходу до їх розробки. Існує також необхідність подальшого удосконалення законодавства у сфері використання ядерної енергії з урахуванням міжнародних зобов`язань України та його адаптації до законодавства Європейського Союзу відповідно до статті 51 Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і Європейською співдружністю та їх державами-членами, підписаній 14 червня 1994 року.

Уряд зазначає, що можливі два варіанти розробки проекту Ядерного кодексу для впорядкування законодавства, забезпечення його узгодженості та усунення застарілих норм.

Згідно з першим варіантом, у єдиному законодавчому акті планується поєднати діючі положення законодавства у сфері використання ядерної енергії, які ефективно регулюють відповідні відносини і не втратили своєї актуальності. Такий варіант не потребуватиме подальшого перегляду значної кількості актів законодавства.

Другий варіант передбачає ґрунтовне опрацювання чинних положень законодавства у сфері використання ядерної енергії і внесення до нього істотних змін.