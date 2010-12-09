Нацкомісія радіаційного захисту хоче скоротити площу зон, постраждалих від аварії на ЧАЕС

Національна комісія радіаційного захисту України (НКРЗУ) при Верховній Раді України має намір провести дослідження радіаційного забруднення територій, які мають статус зон, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, із метою їх скорочення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу на тему «Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС» заявив голова НКРЗУ, народний депутат України Володимир СКУБЕНКО.

За його словами, виміри радіаційного забруднення проводитимуться в рамках виконання Указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Про заходи, пов'язані з 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи» від 11 жовтня цього року.

«Поки не йдеться про виведення населених пунктів із зон радіаційного забруднення. Ми говоримо лише про те, що по ряду населених пунктів вже були проведені дослідження, які показали, що ступінь забруднення в них не відповідає тому рівню, за яким вони були занесені в 4-у зону забруднення», - зазначив В.СКУБЕНКО.

Він також підкреслив, що не йдеться про зменшення якихось виплат або пільг, які отримують сьогодні люди, які проживають у цих зонах. «Так, є 1-а зона забруднення, яка підлягала обов'язковому відселенню, але навіть там сьогодні будуються нові об'єкти з переробки ядерних відходів. 25 років ми працювали над ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, але сьогодні прийшов час щось будувати, будувати в 4-й зоні, найменше забрудненій після аварії, прийшов час оздоровлювати території. Держава повинна стимулювати розвиток зон соціальними та промисловими проектами. Для того, щоб ця зона поступово, як шагренева шкіра, стискалася і там починало відроджуватися життя», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року міністр України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА заявив, що значна кількість населених пунктів, які знаходяться в чорнобильській зоні радіоактивного забруднення, стали менш небезпечними для життя.

«У 2007 році в цих областях Міністерство з надзвичайних ситуацій здійснило дозиметричну паспортизацію 2163 населених пунктів, 332 з яких уже сьогодні можна виводити з категорії радіоактивно забруднених, а 431 - переводити в нижчу категорію», - повідомив міністр.

Довідка УНІАН. Згідно із законом України «Про правовий режим територій, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», прийнятим у 1991 році, зони радіоактивного забруднення розділені на чотири типи. 1-а зона відчуження – це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році; 2-а зона безумовного (обов'язкового) відселення - це територія, яка зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами. 3-я зона – зона гарантованого добровільного відселення – це територія зі щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію або плутонію, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінювання людини може перевищити 0,1 бер за рік понад дозу, яку вона отримувала в доаварійний період. 4-а зона посиленого радіоекологічного контролю – це територія зі щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію або плутонію, за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінювання людини перевищує 0,05 бер за рік понад дозу, яку вона отримувала в доаварійний період.