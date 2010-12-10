Котирування ф'ючерсів на нафту зросли на тлі подорожчання бензину

Котирування ф`ючерсів на сиру нафту у четвер зросли на тлі кращих, ніж очікувалося, даних щодо числа заявок на допомогу з безробіття в США і на тлі подорожчання бензину, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 9 центів, або 0,1%, – до 88,37 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли за підсумками торгів на 31 цент, або 0,3%, –до 91,08 долара за баррель.

Ф`ючерси на бензин у четвер різко виросли в ціні після того, як на нафтопереробному заводі, що належить компанії Hess Corp., було зупинено ключовий підрозділ з виробництва бензину у зв`язку з незапланованим ремонтом.

Січневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли в ціні на 3,59 цента, або 1,6%, – до 2,3405 долара за галон.

Очікується, що зупинка виробничих потужностей триватиме 10-14 днів, повідомляє джерело, знайоме з діяльністю заводу.