Скасування Росією мита на нафту для Білорусі може ускладнити аверс «Одеса-Броди» - експерт

Скасування Росією експортного мита на нафту і нафтопродукти для Білорусі може поставити під сумнів доцільність імпорту венесуельської нафти до Білорусі і, як наслідок, ускладнити використання в аверсному напрямі нафтопроводу «Одеса-Броди».

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«У такому разі угода з Венесуелою і фінансування білоруською стороною експериментального випробування маршруту «Одеса-Мозир» можна буде вважати ціною аргументів, які стали причиною того, що російська сторона пішла на поступки у двосторонніх суперечках з Білоруссю, що виникли минулого року після встановлення Росією експортного мита на нафту для білоруських НПЗ», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що зараз, коли Росія зняла митні обмеження і з Венесуелою підписано договір про поставку 30 млн. тонн нафти, а також експериментально підтверджено маршрут «Одеса-Мозир», у Білорусі з`явилися всі умови для реальної диверсифікації поставок нафти на тендерній основі.

Зараз Мінськ може обирати те, що йому найбільш вигідно, і впливати на цінові пропозиції, вважає експерт.

«Завдяки хорошим відносинам офіційного Мінська і Каракаса у білорусько-венесуельській угоді прогнозовані обсяги щорічних поставок 10 млн. тонн нафти можуть бути істотно зменшені. Це, у свою чергу, може поставити під сумнів рентабельність проекту щодо аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди» для транспортування нафти до Білорусі», - заявив експерт.

Нагадаємо, Україна і Білорусь уклали договір про транспортування нафти по «Одеса – Броди» на 2011-2013 роки обсягом 8 млн. тонн на рік.

23 листопада п.р. ВАТ «Укртранснафта» завершило транспортування партії нафти обсягом 80 тис. тонн на ЛВДС «Мозир», яка здійснювалася з використанням вільних потужностей нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї з двох ниток нафтопроводу «Дружба».

9 грудня Росія ухвалила рішення про скасування стягнення митного збору на російську нафту, яка поставляється до Білорусі, що дозволить Білорусі одержати вигоду у розмірі майже 4 млрд. дол.

Рішення про скасування мита може набрати чинності з 1 січня 2011 року.