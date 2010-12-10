ГоловКРУ під час перевірки «Укртранснафти» виявило фінансових порушень на суму близьк 80 млн. грн.

Головне контрольно-ревізійне управління в результаті перевірки «Укртранснафти» виявило фінансових порушень на суму близько 80 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ГоловКРУ Петро АНДРЕЄВ.

«Десь близько 80 млн. грн. втрат держбюджету, збитків і фінансових порушень», – сказав П.АНДРЕЄВ.

За його словами, здійснення перевірки «Укртранснафти» і допуск на об`єкт ревізорів стало можливим тільки після відповідного втручання прем`єр-міністра України і міністра палива й енергетики.

За словами П.АНДРЕЄВА, на сьогодні є чимало фактів, коли ревізорів КРУ не допускали на об`єкти перевірки. Зокрема, такі випадки зафіксовані в структурах, підвідомчих Міністерству транспорту і зв`язку України (Одеський морський торговий порт), Міністерству вугільної промисловості.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка перебуває в експлуатації компанії і включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальна станція (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

100% акцій ВАТ «Укртранснафта» володіє НАК «Нафтогаз України».