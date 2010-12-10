«Київенерго» просить КМДА дати гарантії на отримання 500 млн. грн. кредиту на підготовку до Євро-2012

Компанія «Київенерго» просить столичну міську держадміністрацію дати гарантію на отримання компанією 500 млн. грн. кредиту на підготовку енергооб`єктів столиці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні розширеної колегії КМДА сказав технічний директор АК «Київенерго» Сергій ЗАЙЦЕВ.

За його словами, компанія затвердила інвестиційну програму з підготовки до Євро-2012 на суму 156 млн. грн. Однак цього фінансування, за словами С.ЗАЙЦЕВА, буде недостатньо. «Об`єкти, які нам доручені, і ми відповідаємо за них - це найбільш першочергові кошти, виділені – це підстанції «Московська», «Університетська». Перевантажена «ТЕЦ-6 – Лівобережна»… Вони (ці об`єкти – УНІАН) вимагають фінансування наступного року близько 500 млн. грн. А реальні джерела поки не знайдені», - сказав С.ЗАЙЦЕВ.

Він підкреслив, що одним з можливих джерел фінансування може бути надання «Київенерго» кредиту. «Але під це немає застави. Тому є прохання включити такий пункт, як можливість розгляду надання гарантій міста для отримання «Київенерго» кредитів під підготовку до Євро і реабілітації мережі 110/35 кіловольт», - сказав С.ЗАЙЦЕВ, звертаючись до членів колегії КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня на сесії депутати Київради вимагали від «Київенерго» надати звіт про підготовку до опалювального сезону.

Проте компанія відмовилася звітувати перед депутатами, повідомив заступник Київського міського голови – секретар міськради Олесь ДОВГИЙ, посилаючись на свої переговори з головою правління «Київенерго» Едуардом СОКОЛОВСЬКИМ.

За словами О.ДОВГОГО, на вимоги до «Київенерго» відзвітувати перед депутатами він одержав відповідь, в якій головною тезою було те, що «Київенерго» не є компанією комунальної власності, переважна частина акцій її перебуває у сфері управління Кабміну і приватних структур, тому компанія не є підзвітною Київраді і залишає за собою право не звітувати перед депутатами.