Видано ліцензію на продовження терміну експлуатації двох енергоблоків Рівненської АЕС

Державний комітет з ядерного регулювання України (ДКЯРУ) видав ліцензію на продовження терміну експлуатації 1 і 2 енергоблоків (ВВЕР-440) Рівненської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ліцензію в урочистій обстановці підписала голова ДКЯРУ Ольга МИКОЛАЙЧУК після обговорення даного питання на виїзному засіданні колегії комітету на Рівненській АЕС за участю представників місцевої влади та громадськості.

Термін експлуатації енергоблоків, нормативний термін, яких закінчується, відповідно, у 2010 і 2011 роках, продовжено ще на 20 років.

Голова НАЕК “Енергоатом” Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ назвав цю подію “моментом істини”, оскільки вперше в історії атомної енергетики України успішно підготовлено атомні блоки до продовження терміну експлуатації.

За його словами, ця робота має і важливий економічний підтекст для держави, адже на продовження терміну експлуатації атомних блоків потрібно коштів у 9 разів менше, ніж на побудову нових блоків.

Всього на енергоблоці №1 РАЕС було виконано 60, на блоці №2 – 37 заходів з підвищення безпеки.

Рівень надійності двох перших енергоблоків РАЕС підтверджено 4 міжнародними місіями та партнерськими перевірками.

Усі звіти щодо проведення робіт з продовження терміну експлуатації направлялись на експертизу в МАГАТЕ.

Висновки міжнародних агенцій свідчать про достатній рівень експлуатаційної безпеки цих енергоблоків.

Довідка УНІАН. Згідно зі “Стратегію економічного розвитку України до 2020 року” має бути продовжено терміни експлуатації 13 атомних енергоблоків українських АЕС з 15 нині діючих. Пілотним проектом у цій програмі є 1 та 2 енергоблоки ВВЕР-440 Рівненської АЕС, експлуатаційний термін (30 років) яких вже завершився. Нині у світі експлуатується 8 енергоблоків ВВЕР-440, з яких 4 – у Росії, 2 – у Фінляндії.