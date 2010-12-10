Сбербанк Росії розгляне питання виділення кредиту «Енергоатому»

«Сбербанк Росії» 25 грудня має намір розглянути питання виділення НАЕК "Енергоатом" кредиту обсягом 1 млрд. дол.. на першочергові заходи щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Кузнецовську (РФ) повідомив президент "Енергоатому" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

За його словами, питання виділення кредиту буде розглянуте кредитним комітетом банку. При цьому НАЕК вже надав банку всі необхідні документи для ухвалення рішення за кредитною угодою. Кошти позики планується спрямувати на фінансування робіт на устаткування з тривалим циклом виготовлення, в т.ч., і реакторних установок.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ також повідомив, що у проекті держбюджету 2011 року вже передбачено надання відповідних держгарантій для залучення зазначеного кредитного ресурсу.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня п.р. Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Раніше, 18 травня п.р., голова правління «Сбербанку Росії» Герман ГРЕФ повідомив, що банк має намір спільно з компанією «Росатом» взяти участь у фінансуванні добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорт», який надав проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії.