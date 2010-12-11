Путін із задоволенням відмовиться від "Південного потоку", якщо українці віддадуть нам трубу - російський експерт

Український уряд готовий укласти договір про об`єднання "Газпрому" з НАК "Нафтогаз України" уже на початку наступного року, вважає генеральний директор російського Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході міжнародної конференції "Трансатлантичний консенсус щодо Росії" в університеті Джона Хопкінса у Вашингтоні.

«Головна мета проекту "Південний потік" - це тиск на Україну. ПУТІН із задоволенням відмовиться від "Південного потоку", як тільки українці віддадуть нам трубу", - вважає К.СИМОНОВ. "Південний потік" - нереалістичний і економічно невигідний Росії, додав експерт.

"Я спiлкуюсь з українськими високопосадовцями, і якщо ранiше вони не хотіли говорити про поглинання «Нафтогазу», то зараз вони вже готові підписати договір про злиття. B України не лишається іншого вибору, окрім як прийняти умови Росії, яка до то ж може модернізувати українську газотранспортну систему. Євросоюз не братиме участі у модернізації української ГТС, оскільки не має гарантiї, що Pоciя буде прокачувати газ по цій ГТС», - вважає російський експерт.

У свою чергу, голова Комітету Верхлвної Ради з євроінтеграції Борис ТАРАСЮК заявив на конференції, що альтернативою є створення газотранспортного консорціуму між Україною, ЄС і Росією.

За його словами, влітку Верховна Рада ухвалила закон про ринок газу, що було ключовою умовою Євросоюзу для створення консорціуму. Участь ЄС запровадить більш прозорі правила гри на газовому ринку України, вважає Б.ТАРАСЮК.