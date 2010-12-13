Нафта подешевшала на фоні посилення грошово-кредитної політики в Китаї

Котирування ф`ючерсів на нафту знизилися у п`ятницю, 10 грудня, після рішення Китаю посилити резервні вимоги до банків. На ринку зберігалися побоювання щодо того, що за цим може відбутися підвищення процентної ставки, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 58 центів, або на 0,7%, до 87,79 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE подешевшали за підсумками торгів на 51 цент, або на 0,6%, до 90,48 долара за барель.

Прагнучи охолодити свою швидкозростаючу економіку, Китай у п`ятницю підвищив резервні вимоги до банків утретє за місяць. Рішення Китаю підвищити резервні вимоги вважається менш жорсткою формою посилення грошово-кредитної політики, ніж підвищення процентної ставки. Проте на ринку побоювалися того, що Народний банк Китаю може підвищити процентні ставки на вихідних після даних по інфляції.

Міжнародне економічне агентство (МЕА) попередило у п`ятницю в своєму щомісячному звіті, що китайській економіці загрожує перегрів. Інфляція в Китаї "поступово зростає", заявили в МЕА, попередивши про те, що різке зростання світового попиту на нафту, що спостерігалося в 2010 році на тлі економічного зростання в Китаї, ймовірно, зміниться більш стриманим зростанням наступного року.

Проте багато аналітиків вважають, що відновлення світової економіки як і раніше подає підтримку цінам на нафту в більш довгостроковій перспективі, оскільки економічне зростання в країнах, що розвиваються, продовжується, а об`єм вільних потужностей зменшується. Аналітики сировинних ринків з Morgan Stanley у п`ятницю припустили, що ціни на нафту в середньому складатимуть 100 доларів за барель в 2011 році і 105 доларів за барель в 2012 році.

Січневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися в ціні на 3,12 цента, або на 1,3%, до 2,3093 долара за галон. Падіння цін на бензин відбулося через день після того, як тимчасова зупинка роботи ключового нафтопереробного заводу компанії Hovensa в Сент-Круа призвела до їх різкого зростання.

Січневі ф`ючерси на топковий мазут подешевшали на 0,93 цента - до 2,4575 долара за галон.