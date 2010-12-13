Видобуток вугілля в Україні збільшився на 3,8% – до 68,5 млн. тонн

За оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2010 р. збільшили видобуток вугілля на 3,8%, або 2,519 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2009 р., – до 68,474 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за звітний період скоротився на 7,1%, або 1,665 млн. тонн, – до 21,960 млн. тонн, енергетичного – зріс на 9,9%, або 4,184 млн. тонн, – до 46,513 млн. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому в січні-листопаді ц.р. видобули 34,882 млн. тонн рядового вугілля, зокрема коксівного – 6,826 млн. тонн (менше на 18,1%, або 1,508 млн. тонн), енергетичного – 28,056 млн. тонн (більше на 4,7%, або 1,265 млн. тонн).

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році вуглевидобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком, – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за 2009 рік скоротився на 4,3%, або 1,143 тис. тонн, – до 26,494 млн. тонн, енергетичного, – на 8,4%, або 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Раніше Мінвуглепром прогнозував, що за підсумками 2010 року державні шахти збільшать видобуток рядового вугілля на 1,8%, або 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.