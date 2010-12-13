Energees Management хоче купити Regal Petroleum за 121,5 млн. доларів

Компанія Energees Management Limited, підконтрольна «Смарт-холдингу», зробила пропозицію британській нафтогазовій компанії Regal Petroleum plc. з активами в Україні про її покупку за 121,5 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні Energees, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У повідомленні наголошують, що Рада директорів Regal Petroleum plc. підтримала пропозицію.

«Покупка Regal розширить портфель активів «Смарт-холдингу» з видобутку газу в Україні і сформує важливу платформу для подальшого просування до створення ринкового лідера серед незалежних гравців, що фокусуються в Україні, в розвідці і видобуванні», – сказав директор Energees Investments і генеральний директор «Смарт-холдингу» Олексій ПЕРТИН.

Нагадаємо, минулого тижня Regal Petroleum plc. підтвердила, що знаходиться у фінальній стадії дискусій про можливий продаж.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді Regal Petroleum повідомила про припинення видобутку вуглеводнів в Україні. Перед цим Окружний адміністративний суд Києва відновив дію наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 березня 2010 р. про припинення дії ліцензій компанії Regal Petroleum plc. на розробку Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридовського газоконденсатних родовищ.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія Regal Petroleum володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату в добу, а також трубопроводом завдовжки 13,2 км., що сполучає підприємство з системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридовське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

У 2009 р. компанія скоротила чистий збиток в 5,2 разу – до 9,82 млн. дол., збільшивши доходи на 73,6% – до 19,87 млн. дол.

Компанія Energees Management Limited належить Energees Investments Limited, яка у свою чергу контролюється холдинговою компанією Smart Holding Group («Смарт-холдинг»).