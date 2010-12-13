Борги підприємств ТКЕ за спожитий з початку опалювального сезону газ перевищили 2,2 млрд. грн.

Станом на 10 грудня 2010 р., борги підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ, без АЕК «Київенерго») за спожитий з початку поточного опалювального сезоні природний газ перевищили 2,23 млрд. грн., а рівень розрахунків становить 31%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що, за даними оперативного моніторингу, найбільша заборгованість за період з 1 жовтня 2010 р. накопичена підприємствами ТКЕ Харківської (318 млн. грн.), Донецької (311 млн. грн.), Дніпропетровської (305 млн. грн.), Запорізької (123 млн. грн.), Луганської (114 млн. грн.), Одеської (113 млн. грн.), Київської (101 млн. грн.), Львівської (98 млн. грн.), Чернігівської (73 млн. грн.), Сумської (64 млн. грн.) Полтавської (62 млн. грн.), Житомирської (53 млн. грн.) областей, а також АР Крим (59 млн. грн.).

За 2009-2010 рр. столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» 778,2 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 83%).

Станом на 10 грудня 2010 р., найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ – у підприємств ТКЕ Дніпропетровської (20%), Житомирської (23%), Харківської (24%), Київської (25%), Івано-Франківської, Луганської і Рівненської (по 26%), Запорізької (27%), Кіровоградської (28%) областей і АР Крим (23%).

Заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий впродовж минулого опалювального сезону 2009-2010 рр., становить понад 1,74 млрд. грн. (рівень оплати – 83%).

ДК «Газ України» звертається до керівників місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики з проханням терміново вжити необхідних заходів для погашення заборгованості за спожитий природний газ.

Низький рівень оплати за спожитий природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, а також належне проходження нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

ДК «Газ України» і надалі виділятиме планові обсяги природного газу на декаду відповідно до рівня оплати підприємствами ТКЕ вартості газу, спожитого з початку поточного опалювального сезону.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.