МНС вирішило об'єднати держпідприємства зони відчуження у 3 централізованих ДСП

Міністерство з надзвичайних ситуацій вирішило реорганізувати державні підприємства, що функціонують в зоні відчуження, об`єднавши їх у 3 централізовані підприємства: державне спеціалізоване підприємство (ДСП) «Чорнобильський спецкомбінат», ГСП «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами», а також ДСП «Управління капітального будівництва зони відчуження».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення (департамент реорганізований у Державне агентство з управління зоною відчуження) Дмитро БОБРО.

За його словами, зокрема, в ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», яке займатиметься загальними питаннями, пов`язаними з обслуговуванням і забезпеченням зони відчуження, ввійдуть ДП «Чорнобиль-сервіс», ДСП «Чорнобильводексплуатація», ДП «Спеціалізована будівельна компанія», ДСП «Чорнобильська пуща», а також ДСП «РУЗОД».

До ДСП «Управління капітального будівництва зони відчуження», яке одержить статус основного замовника за чорнобильськими проектами, увійдуть діючі ДП «Управління капітального будівництва» і будівельні підрозділи ДСП «Техноцентр».

До ГСП «Централізоване підприємство з поводженнґ з радіоактивними відходами», функцією якого в майбутньому стане поводження з РАВ з діючих українських АЕС, частково буде приєднане ДП «Комплекс», яке ліквідується, а саме підрозділи, що займалися експлуатацією пунктів зберігання і тимчасовою локалізацією РАВ, а також підприємство «Техноцентр», яке ліквідується.

Д.БОБРО припустив, що юридична реорганізація підприємств може бути завершена до березня 2011 року, остаточно процес реорганізації з урахуванням необхідності дотримання законодавства, що регулює трудові відносини, може бути завершений впродовж року.

Він також зазначив, що мета реорганізації – оптимізація витрат на обслуговування зони відчуження. За оцінками департаменту, реорганізація дозволить економити від 5-6 млн. грн. бюджетних коштів щорічно.

Чиновник також уточнив, що в ході реорганізації буде звільнено до 7% від загального числа персоналу, що працює на даний час на підприємствах у зоні відчуження (близько 2,5 тис. співробітників).