Крупногуртові ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися в середньому на 2,9%

З 6 по 13 грудня 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 2,1-3,6% (у середньому на 2,9%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», із 6 по 13 грудня 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 2,7%, або на 230 грн./тонна, – до 8830 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 3,6%, або на 320 грн./тонна, – до 9090 грн./тонна;

на бензин А-95 – збільшилися на 2,1%, або на 190 грн./тонна, – до 9380 грн./тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 3,0%, або на 240 грн./тонна, – до 8120 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні становив 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями та моніторингом ринку нафтопродуктів.