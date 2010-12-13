Україна за 10 місяців збільшила імпорт газу на 14,6%

Україна в січні-жовтні збільшила імпорт природного газу на 14,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 9 млрд. 232,590 млн. дол. Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-жовтні в загальному обсязі імпорту склав 15,1%.

Експорт природного газу в січні-жовтні збільшився на 2,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 451,8 тис. дол.

У той же час, як зазначили в Держкомстаті, в січні-жовтні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 63,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 3 млрд. 589,762 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-жовтні склав 7,5%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році склав 6,6%.