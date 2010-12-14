Загальний баланс світлих нафтопродуктів в Україні скоротився на 3%

Загальний баланс світлих нафтопродуктів в Україні (сукупність виробництва, імпорту та експорту) у січні-листопаді п.р. становив 8,7 млн. тонн, що на 3% менше порівняно з аналогічним показником 2009 року (8,94 млн. тонн).

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

У повідомленні наголошується, що баланс бензину у січні-листопаді п.р. становив 4,17 млн. тонн (-5%), баланс дизпалива – 4,53 млн. тонн (-1%).

За даними Консалтингової групи "А-95", баланс світлих нафтопродуктів в Україні у листопаді 2010 р. становив 804,74 тис. тонн, що на 14% менше за показник листопада 2009 р. (940,29 тис. тонн).

Так, баланс бензинів у листопаді 2010 р. становив 445,58 тис. тонн, що на 4% більше за показник листопада 2009 р. Зокрема, імпорт цього ресурсу у листопаді п.р. становив 295,6 тис. тонн (без урахування нафтопродуктів виробництва ПАТ «Укртатнафта»), що в 2,3 разу більше, ніж у листопаді минулого року. Виробництво бензинів скоротилося на 40% (207,15 тис. тонн), експорт зріс на 21% – до 57,2 тис. тонн.

Баланс дизельного палива у листопаді 2010 р. становив 359,16 тис. тонн, що на 30% менше, ніж у листопаді 2009 р. Зокрема, виробництво ДП становило 242,7 тис. тонн (-36%), а імпорт – 195,86 тис. тонн (-1%). Експорт дизпалива збільшився на 18% (до 79,39 тис. тонн).

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів в Україні становив 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» було створено у травні 2008 р. Компанія спеціалізується на професійному вивченні ринку нафтопродуктів, видає журнал для автомобілістів «А-95».